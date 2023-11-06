Polonya-Belarus sınırında göçmen vurulması

Polonya-Belarus sınırında bir göçmenin vurulmasını soruşturan Polonya jandarması, olayın bir askerin tökezlemesi ve silahını 'kazayla' ateşlemesi sonucu meydana geldiğini iddia etti. Yaralı göçmen hastaneye kaldırıldı.

Polonya- Belarus sınırında bir göçmenin vurulmasını soruşturan Polonya jandarması, olayın bir askerin tökezlemesi ve silahını "kazayla" ateşlemesi sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Polonya haber ajansı PAP, yaralı göçmenin hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Bialystok Savcılığının askeri işlerden sorumlu yardımcısı Radoslaw Wiszenko, PAP'a yaptığı açıklamada, soruşturmanın ilk bulgularının, askerin ayağının takılması ve "kazayla" silahını ateşlemesi olduğunu savundu.

Polonya Jandarması Sözcüsü Iwo Sawa ise askerin ilk başta bir grup yasa dışı göçmeni başka bir sınır devriyesine bildirmek için sözde uyarı ateşi açtığını belirterek, "Asker tökezledi ve kontrolsüz bir şekilde ateş etti ve aksilik meydana geldi." ifadesini kullandı.

PAP'a göre, silahla ateş etmenin sonuçlarına bağlı olarak askerin üç yıla kadar ya da ağır yaralanma veya yaralının ölümü durumunda sekiz yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Öte yandan Grupa Granica isimli sivil toplum kuruluşu, 22 yaşındaki göçmene hastanede destek sağlandığını duyurdu.

Granica'nın Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Omurgasından ameliyat edilmeyi bekleyen gencin durumunun stabil olduğu ancak felç riskiyle karşı karşıya olduğu" açıklandı.

Grupa Granica'ya konuşan göçmen ise bir grup Suriyeliyle sınırı geçtikten sonra sırtından vurulduğunu söyledi.

Yere düştükten sonra üç el silah sesi daha duyduğunu söyleyen göçmenin, Polonya'da uluslararası koruma başvurusunda bulunmak istediği kaydedildi.