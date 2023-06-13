Polonya Başbakanı: Kadınların hayatı ve sağlığı her şeyden önemlidir

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bir kadının yaşamına ya da sağlığına yönelik herhangi bir tehdit olması halinde kürtaj yaptırabileceğini belirterek, "Bir kadının hayatı ve sağlığı her şeyden önemlidir. Kürtaj konusunda Polonya yasaları açıktır." dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bir kadının yaşamına ya da sağlığına yönelik herhangi bir tehdit olması halinde kürtaj yaptırabileceğini belirterek, "Bir kadının hayatı ve sağlığı her şeyden önemlidir. Kürtaj konusunda Polonya yasaları açıktır." dedi.

Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay 33 yaşındaki hamile kadının hastanede septik şok sonucu ölümünde ihmal olup olmadığına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Polonya yasalarının, kadınların uygun koşullar altında kürtaj yaptırabileceğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Morawiecki, "Kürtaj, hiçbir zaman kolay bir seçim değildir ancak bazen gerekliliktir ve Polonya yasaları, bu konuda nettir." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, kadının hayatına ya da sağlığına yönelik herhangi bir tehdidin olması durumunda kürtaja izin verildiğini anımsatarak, "Bir kadının hayatı ve sağlığı her şeyden önemlidir. Kürtaj konusunda Polonya yasaları açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

24 Mayıs'ta hayatını kaybeden 5 aylık hamile Dorota Lalik'in durumunu son derece üzücü bulduğunu kaydeden Morawiecki, bu konuda araştırmaların sürdüğünün altını çizdi.

Polonya'da hasta hakları ombudsmanı Bartlomiej Chmielowiec, dün yaptığı açıklamada, Lalik'in ölümünde hasta haklarının ihlal edildiğini belirtmişti.

Dorota Lalik, hamileliğin 5. ayında hayatını kaybetmişti

33 yaşındaki Lalik, 20 Mayıs'ta, hamileliğinin 5. ayında, şikayetleri nedeniyle Nowy Targ kasabasındaki gittiği hastanede kendisine, "bebeğin hayatta olduğu ancak susuz kaldığı" bilgisi verilmişti.

İddialara göre, doktorlar, kadına hareketsiz oturmasını ve bacaklarını yukarıda tutmasını söylemişti.

Lalik, 24 Mayıs'ta hastanede hayatını kaybetmişti. Otopsiye göre, Lalik, vücudun enfeksiyona gösterdiği tepkinin diğer organlara zarar vermesiyle sonuçlanan sepsisin son aşaması olan septik şoka yenik düşmüştü.