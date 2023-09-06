Polis Memuru Orman Yangınında Sivillere Yardım Etti

ABD'nin Oregon eyaletinde Ağustos ayında çıkan orman yangınlarında polis memuru Birttan Morgan'ın hızla yayılan alevler karşısında çaresiz kalan sivillere yardım ettiği anlar, vücut kamerasına yansıdı.

Ülkenin batı yakasında bulunan Oregon eyaletinde 18 Ağustos'ta çıkan orman yangınlarının yüzde 85'i kontrol altına alınsa da yangınlar devam ediyor. Yangının çıktığı gün görevde olan polis memuru Brittan Morgan, Spokane kentinin kuzeyinde, hızla yayılan alevler karşısında çaresiz kalan sivillere yardım etti. Vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, Morgan'ın aracıyla yanan ormanın içinde bulunan yoldan geçerek sivillere yardım ettiği anlar görüldü. Spokane Şerif Departmanı'ndan 'Dünyadaki Cehennemden Geçmek' başlığı ile yapılan açıklamada, "Morgan bu son derece korkunç anlarda, kendi kendine konuşurken kamerasının hala açık olduğunu fark etmedi. Belli ki nasıl sona ereceğinden emin değildi ama alevlerden kaçma konusundaki kararlılığı ortadaydı" denildi.