Polis, kilitli kalan köpeği kurtardı

ABD'nin Florida eyaletinde polis, bir arabanın içerisinde bırakılmış köpeği arabanın camını kırarak kurtardığı vücut kamerası görüntülerini paylaştı.

ABD'nin Florida eyaletinin Brandenton bölgesinde polis, Salı günü çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bir arabanın içerisinde uzun süredir kilitli kaldığı ifade edilen bir köpeği arabanın camını kırarak kurtardı. Polis, köpeği kurtarma anına ilişkin vücut kamerası görüntülerini paylaştı. Yapılan açıklamada, "Çavuş Bordin, 32 derece sıcakta içeride kilitli kalan bir köpeğe yardım etmek için camı kırdı. Köpeğin bir süredir yalnız bırakıldığı anlaşıldı. Soruşturma devam ederken köpek hayvan hizmetlerinin gözetiminde kalmaya devam ediyor" denildi. Polis ayrıca, dün uyarılarına rağmen bir köpeğin daha araba içerisinde bırakıldığını, sahibine ulaşılabildiğini ifade etti.