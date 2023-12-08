Georgia'da gözaltına alınan Christina Revels-Glick, plajda kendini tatmin ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Polis kamerasına yansıyan görüntüler geçen hafta internete sızdı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ailesi, Christina'nın yaşadığı aşağılık duygusu ve uyuşturucu bağımlılığıyla baş edemeyip intihar ettiğini açıkladı

Plajda kendini tatmin ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan kadın intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde yaşayan Christina Revels-Glick isimli kadın sekiz ay önce polis tarafından plajda vibratörle kendini tatmin ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı.

Geçen hafta Christina Revels-Glick'in polis vücut kamerası tarafından çekilen gözaltı görüntüleri geçen hafta internet üzerinden paylaşıldı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Christina'nın ailesi İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, olayın Temmuz 2021 yılında meydana geldiğini, geçen hafta internette tekrar viral olan görüntülerin polis tarafından gözaltı olayından bir kaç gün önce de yayınladığını bu nedenle Christina'nın aşağılık duygusuna kapıldığını uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve yaşadığı tramvayla baş edemeyip intihar ettiğini söyledi.

Christina ile aynı plajda olan bir kişiChristina'nin vibratörle kendini tatmin ettiği ve çıkardığı sesle kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek polisi aradı.

Plaja gelen polis ekipleri Christina'nın kendilerine sadece uzandığını ve kendi tatmin etmediğini söylemesine rağmen gözaltına aldı.

Polis, daha sonra gözaltı görüntülerini paylaştı. görüntülerin geçen hafta tekrar viral olmasından sonra Christina'nın yaşadığı trajedi de ortaya çıkmış oldu.

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