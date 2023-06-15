PKK/YPG, Suriye'de 14 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke iline bağlı Mabede beldesinden, 14 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı. Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası' Sözcüsü Redor El Ahmed, PKK/YPG'li teröristlerin, Mabede'den 14 yaşındaki M.A.A'yı kaçırdığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin yayımladığı '2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar' raporunda, PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı açıklanmıştı.