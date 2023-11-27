PKK/YPG'nin SMO cephe hatlarına sızma girişimi engellendi
Halep'in Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi. Teröristler çatışmalarda kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı.
Halep'in Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/ Ypg'nin, Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.
Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgelerdeki askeri noktalara sızma girişiminde bulundu.
Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin güneyinde bulunan örgüt işgalindeki Meranaz köyünden cephe hatlarına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.
Sızma girişimleri engellenen ve çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.
Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere ayrıca karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Terör örgütü PKK/YPG, 7 yılı aşkın süredir işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ve Münbiç'ten SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.