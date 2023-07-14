PKK/YPG, Halep'te bir çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi'nde 1 çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı. Muhalif Kürt grup 'Bağımsız Kürt Rabıtası' Sözcüsü Redor el-Ahmed, kaçırılan çocuğun ailesiyle iletişim kurmalarının engellendiğini belirtti. BM'nin raporuna göre, 2022'de PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG'nin 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığı açıklanmıştı.

TEL Terör örgütü PKK/ Ypg, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi'nde 1 çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Halep'te PKK/ Ypg'li teröristlerin işgalinde bulunan Şeyh Maksud'da 13 yaşındaki H.N.A'yı kaçırdığını söyledi.

Ahmed, terör örgütünün kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti.

Terör örgütü PKK/ Ypg, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençler ile çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

PKK/ Ypg'lı teröristler 4 ve 5 Temmuz'da Haseke il merkezinde lise son sınavı çıkışı 6, Kamışlı ilçesinden 7 ve Halep'in Münbiç ilçesinden de 4 çocuğu kaçırarak ailesinden koparmıştı

2022'de 1200 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

BM, Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.