PKK, Türkiye'ye Karşı Silahlı Mücadeleyi Sona Erdirme Kararı Aldı

Haber : İlhan Baba

(BERLİN)- Terör örgütü Pkk, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'ye karşı sürdürdüğü silahlı mücadeleyi sona erdirme ve kendini feshetme kararı aldığını duyurması uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmeyle Almanya basını tarafından "tarihi bir karar" olarak yorumlanırken, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarından da sürece ilişkin açıklamalar geldi.

Pkk'nın açıklamasının ardından Almanya'da faaliyet gösteren medya kuruluşları, örgütün bu adımının Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek nitelikte olduğunu belirtirken, özellikle Türkiye'deki toplumsal barışa katkı sağlama potansiyeline dikkat çekti.

"Artık huzur istiyoruz"

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı aracılığıyla duygularını paylaştı. Bir vatandaş, PKK'nın silah bırakmasını "her iki taraf için bir kazanım" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı: "Şiddetin durması her iki taraf için de bir kazanımdır. Ateşkes, insanların hayatlarının ve değerlerinin olduğunu ortaya koyar. Umarım bu karar, Türk halkına güzel bir şekilde yansır."

Bir başka vatandaş ise, örgütün fesih kararının kolay olmayacağını belirterek şunları söyledi: "PKK'nın kendini feshetmesi zor bir durum. Yakında gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Yine de hayırlı olsun."

"Sorunlar demokratik yollarla çözülmeli"

Toplumsal sorunların silahla değil, demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan bir diğer vatandaş ise, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: "PKK'nın kendisini feshetmesini doğru buluyorum. Silahla nereye kadar varılacak? Kürt sorunu yıllarca görmezden gelindi. Ancak artık dünya da bu sorunun varlığını kabul etti. Bu durum Türkiye'yi köşeye sıkıştırdı. Türkiye de bu noktada sorunu kabul etmek zorunda kaldı. En doğrusu, bu sorunu demokratik yöntemlerle çözmektir."

Uluslararası Tepkiler

Avrupa Birliği yetkilileri, PKK'nın bu kararını "barışa giden önemli bir adım" olarak yorumlarken, kalıcı çözüm için diyalog çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı da gelişmeleri yakından izlediklerini ve Türkiye'deki demokratik süreçlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.