PİRANA Kamikaze İDA'nın Başarılı Test Vuruşu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB-3 ile entegre edilen MKE PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, denizdeki hedefini tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, testteki başarıyı sosyal medya üzerinden paylaştı.

TCG ANADOLU'dan kalkan İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde kumanda edilen MKE PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA), hedefi tam isabetle vurdu.Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından geliştirilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni bir vurucu güç kazandıran PİRANA Kamikaze İDA, yapılan testte TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde kumanda edilip, denizde belirlenen hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından PİRANA Kamikaze İDA'nın test vuruşuna ilişkin video paylaşılarak, "Yapılan gösterimde MKE PİRANA Kamikaze İDA'nın düşük radar kesit alanı, yüksek vuruş yüzdesi ve icra ettiği dinamik ve asimetrik manevralar ile donanmamızın gücüne güç kattığı görüldü" denildi.PİRANA Kamikaze İDA, düşman gemilerine doğrudan saldırı, liman ve üs bölgelerine sızma, deniz operasyonlarında destek ve dikkat dağıtma gibi alanlarda kullanılıyor.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Ukrayna'dan Rus Ordusu'na ait hedeflere saldırı

Ukrayna'dan Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırı!
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.