Petrol fiyatları, ABD'nin stratejik rezervinden piyasaya petrol sürme planı sonrası düştü

ABD'nin yüksek enerji maliyetlerini aşağı çekmek için yeni adımlar atmaya hazırlandığı haberleri sonrası petrol fiyatları düştü. Asya piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 4,6 düşüşle 108 dolara geriledi.

Ukrayna'daki savaş, petrol arzının kesileceği endişesiyle son haftalarda küresel enerji piyasalarını olumsuz etkiledi.

Artan enerji maliyeti, ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi önemli bir siyasi soruna dönüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın bugün yapacağı konuşmada, petrol fiyatlarını düşürmek üzere atacağı adımları açıklayacağı duyuruldu.

ABD yönetimi, önümüzdeki aylarda Stratejik Petrol Rezervi'nden 180 milyon varil petrolü piyasaya sürmeyi planlıyor.

Planın onaylanması halinde bu, rezervin 1974'te oluşturulmasından bu yana piysaya sürülecek en büyük miktar olacak.

OPEC+ toplanıyor

15 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu diğer 8 petrol üreten ülke de bugün bir araya gelecek.

OPEC+ olarak bilinen büyük petrol üreticisi ülkeler grubunun, üretimi kademeli olarak artırmak üzere yapılan anlaşmaya bağlı kalması bekleniyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesi ve Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar sonrası Brent petrolün varil fiyatı Mart ayı başlarında 139 dolara ulaşmıştı.

Enerji fiyatları o zamandan beri düştü, ancak Brent petrolün varil fiyatı hala bir yıl öncesine göre yaklşaık yüzde 70 fazla.

Küresel enerji arzı, pandemi önlemlerinin gevşetilmesi ve ekonominin yeniden canlanmasıyla artan enerji talebine yetişemiyordu.

Rusya'nın petrol ihracatının günde 3 milyon varile kadar düşebileceği beklentileri, son haftalarda bu durumu daha da kötüleştirdi.

Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı.

Diğer büyük enerji üreten ülkelerin çoğu ya tam kapasite üretimde ya da üretimi artırma konusunda isteksizler.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD şu anda günde 11,7 milyon varil petrol pompalıyor ama bu küresel talebi karşılamaya yetmiyor.

Bu arada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Cuma günü üyeleriyle acil toplantı çağrısında bulundu.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi 29 ülkeyi kapsayan diğer IEA üyelerinin de ABD'yi izleyerek petrol rezervlerinden piyasaya ekstra sürüm yapıp yamayacakları bilinmiyor.

Japonya'dan acil önlemler

Savaş ve yaptırımların tedarikte aksamalara yol açması nedeniyle Japonya, büyük ölçüde Rusya veya Ukrayna'dan aldığı yedi stratejik maddenin tedarikini güvence altına almak için acil durum önlemleri alacağını açıkladı.

Japonya Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, bu konuda atılacak adımların, yerli üretimi artırmak için hükümet desteğinin artırılması, alternatif tedarik olanaklarının araştırılması ve sıvılaştırılmış doğal gaz ile bilgisayar çipi yapımında kullanılan gazları içeren malzemelerin kullanımını azaltmak için teknolojik gelişmelerin desteklenmesini içerdiğini söyledi.