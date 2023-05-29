Peru, Olası El Nino Hava Dalgası Nedeniyle 131 Bölgede Olağanüstü Hal İlan Etti

Peru hükümeti, olası El Nino fenomeninin oluşturduğu 'yaklaşan tehlike' nedeniyle 131 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Dokuz farklı bölgede bulunan ilçelerde alınan önlemlerle bölgesel hükümetler, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci), sağlık bakanlığı ve diğer kurumlar acil durum, müdahale ve rehabilitasyon operasyonlarını yürütmeye çağırılıyor.

LİMA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Peru hükümeti, olası El Nino fenomeninin oluşturduğu "yaklaşan tehlike" nedeniyle 131 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Resmi gazete El Peruano'da Pazar günü yayımlanan kararnameye göre söz konusu ilçeler, Apurimac, Cusco, Junin ve Puno gibi dokuz farklı bölgede bulunuyor.

Alınan önlem uyarınca, bölgesel hükümetlerin yanı sıra Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci), sağlık bakanlığı ve diğer kurumlar acil durum, müdahale ve rehabilitasyon operasyonlarını yürütmeye çağırılıyor.

Indeci'nin yayımladığı bir rapora göre, dokuz bölgenin idarelerinin El Nino fenomeninin neden olması öngörülen durumla başa çıkmak için gereken "müdahale kapasitesine" sahip olmadığından, ulusal düzeyde yardım gerekiyor.