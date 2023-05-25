Peru Kongresi, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'u 'istenmeyen kişi' ilan etti

Peru Kongresi, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ülkede 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi kararını onayladı. Karar, ülkenin iç işlerine sürekli olarak müdahale edilmesi, egemenliği ihlal ve Peru Anayasası'na saygı duyulmaması gerekçesiyle alındı. Meksika, Kongrenin Castillo'yu yasa dışı ve antidemokratik şekilde görevden aldığını gerekçe göstererek, mevcut Peru hükümetini meşru kabul etmiyor.

Peru Kongresi, ülkenin içişlerine karıştığını öne sürdüğü Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ülkede "istenmeyen kişi" ilan edilmesi kararını onayladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kongre Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, karar 65 lehte, 40 aleyhte ve 2 çekimser oyla kabul edildi.

Oylamanın ardından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak, "Ülkenin iç işlerine sürekli olarak müdahale edilmesi, egemenliği ihlal ve Peru Anayasası'na saygı duyulmaması" gösterildi.

Oylama esnasında milletvekilleri arasında sert tartışmaların yaşandığı ve uzun süren görüşmelerden sonra kararın oylandığı bildirildi.

Kongre, 18 Şubat'ta da Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, karardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Beni istenmeyen kişi ilan ettiğiniz için size çok teşekkür ederim çünkü o milletvekillerini ve gücü elinde tutan hanımefendi (Dina Boluarte) bana ödül verse veya beni alkışlasa kendimi kötü hissederim. Belki bu beni utandırır, kendimi çok kötü hissederdim." ifadesini kullandı.

Meksika'nın suçlamaları

Ulusal Saray'da 15 Mayıs'taki açıklamasında Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'yi eleştiren Lopez Obrador, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun haksız yere hapiste tutulduğunu ve Boluarte'nin ise Castillo'nun görevini gasbettiğini söylemişti.

Lopez Obrador, Castillo'nun özgür ve demokratik seçimleri kazandığını belirterek, "Hanımefendi (Boluarte) benden bahsetmiş, ben de ona Castillo'yu bırakması gerektiğini hatırlattım. Alçakgönüllü bir insan olduğu için Castillo'yu hapse attılar. Ülkede ırkçılık ve ayrımcılık hüküm sürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Her fırsatta Peru'nun mevcut hükümetinin yasal ve meşru olmadığını savunan Lopez Obrador, kendilerinin yürüttüğü Pasifik İttifakı dönem başkanlığını Peru'ya devretmeyeceklerini duyurmuştu.

Diplomatik gerginlik

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla 7 Aralık 2022'de görevinden azledilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Meksika, Kongrenin Castillo'yu yasa dışı ve antidemokratik şekilde görevden aldığını gerekçe göstererek, mevcut Peru hükümetini meşru kabul etmiyor.

Castillo'nun Peru Kongresi tarafından görevinden azledilmesinin ardından özellikle Kolombiya, Meksika ve Honduras, Peru'nun mevcut yönetimini sert ifadelerle eleştirmişti.

Peru, 26 Ocak'ta Honduras'taki büyükelçisini, 24 Şubat'ta Meksika'daki büyükelçisini, 30 Mart'ta ise Kolombiya'daki büyükelçisini iç işlerine müdahale edildiğini öne sürerek süresiz geri çekmişti.