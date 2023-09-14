Peru'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpışması: 10 ölü, 9 yaralı

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Arequipa kentinde yolcu minibüsü ile damperli kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada 2'si çocuk olan 10 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır olan 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.