Peru'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpışması: 10 ölü, 9 yaralı
Güney Amerika ülkesi Peru'nun Arequipa kentinde yolcu minibüsü ile damperli kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada 2'si çocuk olan 10 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır olan 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güney Amerika ülkesi Peru'da yolcu minibüsünün damperli kamyonla çarpışması sonucu 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Ülkenin Arequipa kentine bağlı Panamericana Güney otoyolunda meydana gelen kazada, yolcu minibüsü karşı yönden gelen damperli kamyonla çarpıştı.
Kazada, 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Dünya