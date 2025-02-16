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Peru'da Polisi Kapibara Kostümüyle Uyuşturucu Satıcısı Yakaladı

Peru'da Polisi Kapibara Kostümüyle Uyuşturucu Satıcısı Yakaladı
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Peru'da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısını yakalamak için kapibara kostümü giydi. 'Sevgilinizden hediye var' diyerek kapıyı açtırdığı zanlıları yakaladı.

PERU'da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan kişiyi yakalamak için kapibara kostümü giydi.

Peru polisi, 14 Şubat'a özel kapibara (Dünyanın en büyük kemirgeni) kostümü giyip, "Sevgilinizden hediye var" diye kapıyı açtırdığı uyuşturucu satıcılarını yakaladı.

Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı peluşu kostümüyle yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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