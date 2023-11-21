Peru'da Otobüs Kazası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
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Güney Amerika ülkesi Peru'da, bir otobüsün 300 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Güney Amerika ülkesi Peru'da, bir otobüsün 300 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ülkenin Tayabamba kentinden başkent Lima'ya giden otobüs, Cusca kasabasında kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, 20 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgesel Acil Durum Operasyon Merkezinden (COER) yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle bir süredir araçların yollarda kaydığı ifade edildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Dünya