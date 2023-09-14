Peru'da Minivan ile Kamyonun Çarpışması Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Peru'nun güneyinde bulunan Arequipa bölgesinde bir minivan ile bir kamyonun çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

LİMA, 13 Eylül (Xinhua) -- Peru'nun güneyinde bulunan Arequipa bölgesinde Salı gecesi bir minivan ile bir damperli kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Çarşamba günü basında yer alan haberlere göre kaza, yerel saatle 21.10 sularında bir tünelin girişinde meydana geldi. Hayatını kaybedenler arasında 2 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Polis ve itfaiye ekipleri kazazedelere yardım etmek ve yolu açmak üzere olay yerine intikal etti.

Yerel polis kazanın nedenini belirlemek için bir ön soruşturma başlattı.