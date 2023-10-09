Peru'da insan kaçakçısı örgütünün ağına düşen 43 Malezya vatandaşı kurtarıldı

Peru polisi tarafından yapılan operasyonla, insan kaçakçısı örgütünün ağına düşen 43 Malezya vatandaşı kurtarıldı. Malezya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların telefonda dolandırıldığını ve para aktarması istendiğini belirtti. Kurtarılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu ve yakında Malezya'ya gönderilecekleri açıklandı.

KUALA Peru'da polisin, insan kaçakçısı örgütün ağına düşen 43 Malezya vatandaşını kurtardığı bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 43 Malezya vatandaşının Peru'da, telefonda kendilerini banka veya kamu görevlisi olarak tanıtarak, para aktarmasını isteyen insan kaçakçısı örgütün ağına düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Peru polisi tarafından yürütülen dolandırıcılık operasyonu kapsamında 7 Ekim'de başkent Lima'daki bir eve baskın düzenlendiği ve evde 43 Malezyalının bulunduğu aktarıldı.

Malezya'nın Lima Büyükelçiliğinden yetkililerin, polis tarafından kurtarılan Malezya vatandaşlarını ziyaret ettiği ve durumlarının iyi olduğunun öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, tüm kurbanların soruşturma sürecinden geçtiği ve yakında Malezya'ya gönderilecekleri ifade edildi.

Malezyalıların söz konusu suç örgütünün eline nasıl düştüğü ve Peru'ya nasıl geldikleri konusunda herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.