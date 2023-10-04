Peru'da El Nino Tehlikesi Nedeniyle Olağanüstü Hal Uzatıldı

Peru, El Nino hava olayının yaklaşması ve mevsimsel yağmurların yol açabileceği olası şiddetli hava şartlarının nedeniyle ülkenin büyük bölümünde ilan edilen olağanüstü halin 60 gün daha uzatılmasına karar verdi.

LİMA, 4 Ekim (Xinhua) -- Peru, El Nino hava olayının yaklaşması ve mevsimsel yağmurların yol açabileceği olası şiddetli hava şartlarının "yaklaşan tehlikesi" nedeniyle ülkenin büyük bölümünde ilan edilen olağanüstü halin 60 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Peru devleti yayın organı El Peruano'da yayımlanan kararnameye göre acil durum önlemi 18 ildeki 855 ilçeyi kapsıyor. Kararname, El Nino olarak bilinen hava olayının yarattığı "mevcut çok yüksek riski azaltmak için istisnai, acil ve gerekli tedbir ve eylemleri uygulamaya devam etmeyi" amaçlıyor.

"Olağanüstü halin" 7 Ekim tarihi itibarıyla uzatılması kararı, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nün şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle "yaklaşan tehlike" uyarısını içeren raporun ardından onaylandı.

Enstitü, "Başta tıkanıklıkların giderilmesi, nehir kenarlarının korunması, kanal ve drenajların temizlenmesi gibi tamamlanması gereken acil ve önemli istisnai eylemler bulunmakta" ifadelerine yer verdi.