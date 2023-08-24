Peru'da çıkan orman yangınında ölü sayısı 5'e yükseldi
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Peru'nun güneyindeki Apurimac bölgesinde çıkan orman yangınında iki kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yangın, besi hayvanlarına ve çevreye büyük hasar verdi.
LİMA, 24 Ağustos (Xinhua) -- Peru'nun güneyindeki Apurimac bölgesinde çıkan orman yangınında iki kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Aymaraes Eyaleti Sağlık Sigortası Ağı Başkanı Augusto Maldonado, Çarşamba günü devlete ait TV Peru'ya yaptığı açıklamada, bulunan cesetlerin yerel halktan 22 yaşındaki Juan Romero Ayquipa ve 63 yaşındaki Daniel Coicca Benitez'e ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Ulusal Acil Operasyonlar Merkezi, yangının Pazar günü Aymaraes eyaletinin Ihuayllo ilçesinde başladığını ve besi hayvanları ve çevreye büyük hasar verdiğini söyledi.
İtfaiyeciler, ulusal polis, belediye güvenlik görevlileri ve ordu personeli orman yangınına müdahaleyi sürdürüyor.