Peru'da çıkan orman yangınında ölü sayısı 5'e yükseldi

Peru'nun güneyindeki Apurimac bölgesinde çıkan orman yangınında iki kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yangın, besi hayvanlarına ve çevreye büyük hasar verdi.