Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, protestolardaki rolü nedeniyle ifade verecek

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, hükümet karşıtı protestolarda orantısız güç kullanımında rolü olduğu gerekçesiyle 6 Haziran'da savcılıkça ifadesi alınacak. Soruşturma kapsamında eski Başbakan ve bakanların da ifadesi alınacak. Protestolarda 77 kişi hayatını kaybetmişti.

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin, 77 kişinin öldüğü hükümet karşıtı protestolarda orantısız güç kullanımında rolü olduğu gerekçesiyle 6 Haziran'da savcılıkça ifadesi alınacak.

Boluarte, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 Haziran'da Kamu Bakanlığı merkezine giderek orada bulunan savcılığa ifade vereceğini söyledi.

Protestolar süresince meydana gelen olaylara değinen Boluarte, "Savcının sorduğu her soruya cevap vereceğim, susma hakkımı kabul etmeyeceğim, çünkü olanları bilmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Boluarte, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli kolaylıkları sağlayacaklarını ve soruşturmanın hızlandırılması için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

Yerel basına göre, soruşturmalar kapsamında eski Başbakan Pedro Angulo, eski İçişleri Bakanlarından Victor Rojas, Cesar Cervantes ve Savunma Bakanı Jorge Chavez'in de ifadesi alınacak.

Hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatan savcılık, orantısız güç kullanımında rolü olduğu iddiasıyla 31 Mayıs'ta Boluarte'nin ifadesinin alınmasına karar verdi.

77 kişi ölmüştü

Ülkedeki farklı kaynaklara göre, haftalarca süren eylemlerde 77 kişi yaşamını yitirdi.

Savcılık, protestolarda yaşanılan ölümlerle ilgili 10 Ocak'ta soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, eylemlerde 50 kişinin doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğü iddia edilmişti.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçimlerin derhal düzenlenmesini talep etmişti.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.