Pentagon: ABD'nin Silahları ve Kabiliyeti Eşsiz
Pentagon, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle birlikte, 'Dünyada hiçbir ülke ABD'nin silahlarına ve kabiliyetine sahip değildir' ifadesini kullandı. Bu paylaşım, ABD'nin askeri gücünü ve teknolojik üstünlüğünü vurgulayan önemli bir mesaj olarak dikkat çekti.
PENTAGON, sosyal medya hesabından yaptığı, saldırı görüntüleri de içeren paylaşımda "Dünyada hiçbir ülke ABD'nin silahlarına ve kabiliyetine sahip değildir" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya