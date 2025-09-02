Pensilvanya'da Festivale Araçla Saldırı: 2 Yaralı

Pensilvanya'da Festivale Araçla Saldırı: 2 Yaralı
Güncelleme:
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir kişinin araçla kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 1 çocuk ve 1 tekerlekli sandalyedeki kadın yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Harrisburg kentinde bölge sakinlerinin 3 gün süren 'Kipona Festivali' için toplandığı belirtildi. Yetkililer, bir kişinin aracını festival için toplanan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, sürücünün gözaltına alındığını, 1 çocuğun ve tekerlekli sandalyedeki 1 kadının yaralandığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
