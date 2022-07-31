Pelosi'nin Asya gezisi doğrulandı ancak Tayvan'a değinilmedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi adına meclis sözcülüğünden bugün tarihli yapılan açıklamada, Asya'ya resmi seyahat düzenleneceği ve Pelosi'nin heyete başkanlık yapacağı belirtildi. Açıklamada, Çin ile sert tartışmalara konu olan Tayvan gezisine değinilmedi.

Temsilciler Meclisi Sözcülüğünden yapılan açıklamada Pelosi'nin, Hint-Pasifik Bölgesi'ne yapılacak ziyarette heyetin başında olacağı ifade edilerek "Başkan Nancy Pelosi Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya ziyaretleri de dahil olmak üzere Hint-Pasifik bölgesine gidecek Meclis heyetine liderlik ediyor. Gezi, Hint-Pasifik bölgesinde karşılıklı güvenlik, ekonomik ortaklık ve demokratik yönetime odaklanacak" denildi.