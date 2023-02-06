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Paşinyan: Ermenistan yardım sağlamaya hazır

Dünya Haberleri

Paşinyan: Ermenistan yardım sağlamaya hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, taziyelerini ileterek, "Ermenistan yardım sağlamaya hazır" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, taziyelerini ileterek, "Ermenistan yardım sağlamaya hazır" dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına neden olan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Nikol Paşinyan Kahramanmaraş Ermenistan Dünya Haberler

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