Pasifik'te yıllarca balıkçı gemilerinde köpekbalığı yüzgeci tespit edildi, soruşturma dün açıldı - Haberler

İngiltere merkezli köpekbalığını koruma derneğinin araştırmacıları, Pasifik Okyanusu'nda balıkçılık yapan gemilerde son yıllarda avlanması yasak olan köpekbalığı yüzgeci tespit etti. Son iki yılda 24 farklı tespitin ardından balıkçılık ve denizcilik otoritesi Denizcilik Koruma Konseyi (MSC), dün soruşturma başlattığını açıkladı. Köpekbalığı yüzgeci, en pahalı deniz ürünü olarak biliniyor ve yüzgecini kaybeden köpekbalığı, denize dibine batarak yavaş ve acı verici bir şekilde hayatını kaybediyor.

Shark Guardian adlı sivil toplum kuruluşunun 10 Mayıs'ta hazırladığı raporda, son yıllarda batı ve merkez Pasifik Okyanusu'nda balıkçılık yapan gemilerde 24 ayrı olayla köpekbalığı yüzgeci tespit edildiği ve bu gemilerin MSC sertifikalı gemiler olduğu belirtildi. Köpekbalıklarına zarar veren bu uygulamanın ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından defalarca rapor edilmesine karşın MSC ve diğer yetkililer tarafından herhangi bir müdahale yapılmadığı da raporda ayrıca vurgulandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya