Pasifik Adaları'ndaki İnsanlar Japonya'nın Radyoaktif Atık Suyu Denize Boşaltma Planından Endişeli

İngiltere menşeli The Guardian gazetesinin haberine göre, Pasifik Adaları'nda yaşayan ve okyanusa bağımlı olan 2,3 milyon insan, Japonya'nın radyoaktif atık suyunu denize boşaltma planından endişe duyuyor. Pasifik Adaları Forumu, planlara karşı ciddi endişelerini dile getirdi.

LONDRA, 5 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere menşeli The Guardian gazetesinin Salı günü yayımladığı bir habere göre, Pasifik Adaları'nda yaşayan ve gıda ve geçim kaynağı açısından okyanusa bağımlı olan 2,3 milyon insanın çoğu, Japonya'nın 1 milyon metrik tondan fazla işlenmiş radyoaktif atık suyu denize boşaltma planından endişe duyuyor.

Haberde, atık suyun çoğunlukla 2011'de deprem ve tsunaminin vurduğu Fukushima Daiichi nükleer santralinde eriyen üç reaktörü soğutmak için kullanıldığı belirtildi. Bu olay, kendisinden 25 sene önce meydana gelen Çernobil faciasından sonra dünyanın en kötü nükleer kazası olarak kayıtlara geçmişti.

Haberde, bölgeyi temsil eden en üst düzey hükümetler arası kuruluş olan Pasifik Adaları Forumu'nun (PIF) Japonya ile suyun okyanusa boşaltılması konusunda iki yıldır istişarelerde bulunduğu ve Ocak ayında planlarla ilgili "ciddi endişelerini" dile getirdiği belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre PIF geçtiğimiz ay bir açıklama yayımlayarak nükleer atıkların Pasifik Okyanusu'na boşaltılmasına karşı uluslararası yasalara dikkat çekmişti.

The Guardian'ın aktardığına göre PIF Genel Sekreteri Henry Puna, "Japonya'nın planından halkımızın hiçbir kazancı olmadığı gibi gelecek nesiller için çok büyük riskler var" ifadelerini kullanmıştı.