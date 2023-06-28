Paris Ulu Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını, Paris Ulu Camii'nde eda etti. Yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu cemaat, bayram namazını kıldı. Camiye gelenler, rengarenk geleneksel kıyafetlerini giydi ve namazın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis, caminin etrafında güvenlik önemleri aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını, Paris Ulu Camii'nde eda etti.

Kurban Bayramı nedeniyle Müslümanlar, sabah erken saatlerde camiye akın etti.

Yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu cemaat, bayram namazını kıldı.

Çoğunlukla Afrika kökenli Müslümanların yaşadığı ülkede, camiye gelenler, rengarenk geleneksel kıyafetlerini giydi.

Namazın ardından Müslümanlar, caminin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis, caminin etrafında güvenlik önemleri aldı.

Camiye namaz kılmaya gelen 32 yaşındaki Faslı Maha Chehabi, AA muhabirine, ilk kez Paris Ulu Camii'ne geldiğini belirtti.

Chehabi, camiye bu kadar insanın geldiğini görmenin, gurur verici olduğunu dile getirdi.

Ailesi Fas'ta yaşayan ve kendisi Fransa'da çalışan Chehabi, Müslümanlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.