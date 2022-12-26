"Paris'te silahlı saldırıyı yapan kişinin Türk olduğu iddiası yanlış"

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. 69 yaşında olduğu belirtilen saldırganın ise Türk olduğu ve soy isminin "Mehmet" olduğu iddia edildi.

23 Aralık Cuma günü Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Fransız basını saldırganın kimliğini William M. olarak açıkladı.

Olayın gerçekleşmesinin ardından bazı Fransız sosyal medya kullanıcıları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Fransız vatandaşı olmadığını ve Türk olduğunu iddia eden paylaşımlar yaptı. Paylaşılan bu gönderide "#William Mehmet, 10. bölgeden tetikçinin adı böyle. Onun aşırı sağ ile değil, Türkiye ile ilişkisi içinde geldiğini görüyorsunuz. Aşırı sağın işin içinde olduğuna dair pis ve dürüst olmayan konuşmalarınızı yeniden toparlayabilirsiniz!" ifadesi yer aldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun saldırganı "aşırı sağcı" olarak nitelendirdiği tweet'inin altına gelen yorumlarda saldırganın William Mehmet adında bir Türk olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.

Paylaşımlar incelendiğinde söz konusu iddia Amaury Bucco'nun attığı bir tweet'in altına gelen yorumdan kaynaklanıyor. Gazeteci Bucco'nun saldırı şüphelisinin Montreuil doğumlu 69 yaşında William M. isimli bir Fransız olduğunu yazmasının üzerine bir sosyal medya kullanıcısı "William Mehmet, biliyordum!"yorumu yapıyor.

Bu yorumu gören başka bir kullanıcı ise "Gülmekten öldüm. Senin trol'ünü herkes devam ettiriyor." diyor. İddia sahibi ise "Yüksek sesle güldüm ve takip bile etmiyorlar." şeklinde cevap veriyor.

Gazeteci Amaury Bucco, paylaşımının altına gelen yorumlara bugün açıklık getirdi. Yaptığı açıklamada: " Paris'te Enghien Caddesi'ndeki saldırganın isminin William Mehmet olduğuna dair bir söylenti dolaşıyor. Üzerinde bulunan evraklara ve kimlik tespitine göre, William M. "Mehmet" soyadını taşımıyor. Kulağa Fransızca gelen bir soyadı var. " dedi. Başka bir açıklamasında ise saldırıyı gerçekleştiren William M.'nin Fransız olduğunu söyledi.

İddianın dalga geçmek amacıyla ortaya atıldığı ve resmi kaynaklardan gelen bir açıklama olmadığı anlaşılınca çoğu kullanıcı "hata yaptım" tarzından paylaşımlar yaptı.

AA'nın ulaştığı bilgiye göre Eric Zemmour'un Reconquête partisinden Fransız siyasetçi Damien Rieu, telegram hesabından saldırganın adının"Mehmet" olmadığını belirtti.

Fransız haber kaynaklarında saldırgan Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli 69 yaşında bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi. Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gérald Darmanin dünkü açıklamasında şüphelinin yabancıları açıkça hedef alan biri olduğu açıklamasında bulundu. Paris savcısı Laure Beccuau ise açıklamasında saldırganın geçen yıl ırkçı bir saldırı düzenlediği bilgisini Fransız kamuoyuyla paylaştı.

Saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, ve Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırarak 2 kişiyi kılıçla yaraladığı ortaya çıktı.