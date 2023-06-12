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Paris'te Şiddetli Yağmur Sele Dönüştü

Paris'te Şiddetli Yağmur Sele Dönüştü

Dünya Haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'in yer aldığı Ile-de-France bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele dönüştü. Sosyal medyadaki görüntülerde, Paris'teki cadde ve yolların dün etkili olan fırtına ve yağmurun etkisiyle sel altında kaldığı görüldü. Ayrıca yaşanan su baskını nedeniyle metro ulaşımında ciddi ölçüde aksamalar yaşandı. Paris'in özellikle 11'inci,19'uncu ve 20'inci bölgelerindeki kafeterya ve mağazalar bir anda basan selden ciddi zarar görürken, kimi iş yerleri suyla dolup taştı. Ayrıca bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in yer aldığı Ile-de-France bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele dönüştü.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Paris'teki cadde ve yolların dün etkili olan fırtına ve yağmurun etkisiyle sel altında kaldığı görüldü.

Ayrıca yaşanan su baskını nedeniyle metro ulaşımında ciddi ölçüde aksamalar yaşandı.

Paris'in özellikle 11'inci,19'uncu ve 20'inci bölgelerindeki kafeterya ve mağazalar bir anda basan selden ciddi zarar görürken, kimi iş yerleri suyla dolup taştı.

Ayrıca bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Kaynak: AA / Alaattin Doğru - Dünya

Fırtına Fransa Paris Dünya Haberler

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