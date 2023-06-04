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Paris'te Şanzelize Caddesi dikte yarışması için kullanıldı

Paris'te Şanzelize Caddesi dikte yarışması için kullanıldı

Dünya Haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Şanzelize Caddesi (Champs-Elysees), dikte yarışması için boydan boya üstü açık dev bir sınıfa dönüştürüldü. Paris'in en işlek ve turistik caddesi, geniş çaplı dikte yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Boydan boya kurulan sıra ve masalara ek olarak büyük bir kara tahta yerleştirilen Şanzelize Caddesi'nde bugün arabaların yerini her yaştan öğrenci aldı. Dünya rekorunun amaçlandığı etkinlikte Guinness Dünya Rekorları'ndan bir ekip de hazır bulunuyor. Yerel saat ile 19.00'a kadar sürecek yarışma farklı katılımcılarla 3 seans olarak gerçekleştiriliyor. Önceden hazırlanan bir metnin 3 defa sesli okunacağı ve son okumada tahtaya yansıtılacağı etkinlikte, yapay zeka ve başka programlar kullanmadan metni 4 hatadan daha az şekilde deftere geçirenler başarılı sayılacak. Etkinliğe ünlü Fransız astronot Thomas Pesquet de öğretmen olarak katılıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Şanzelize Caddesi (Champs-Elysees), dikte yarışması için boydan boya üstü açık dev bir sınıfa dönüştürüldü.

Paris'in en işlek ve turistik caddesi, geniş çaplı dikte yarışmasına ev sahipliği yapıyor.

Boydan boya kurulan sıra ve masalara ek olarak büyük bir kara tahta yerleştirilen Şanzelize Caddesi'nde bugün arabaların yerini her yaştan öğrenci aldı.

Dünya rekorunun amaçlandığı etkinlikte Guinness Dünya Rekorları'ndan bir ekip de hazır bulunuyor.

Yerel saat ile 19.00'a kadar sürecek yarışma farklı katılımcılarla 3 seans olarak gerçekleştiriliyor.

Önceden hazırlanan bir metnin 3 defa sesli okunacağı ve son okumada tahtaya yansıtılacağı etkinlikte, yapay zeka ve başka programlar kullanmadan metni 4 hatadan daha az şekilde deftere geçirenler başarılı sayılacak.

Etkinliğe ünlü Fransız astronot Thomas Pesquet de öğretmen olarak katılıyor.

Kaynak: AA / Alaattin Doğru - Dünya

Şanzelize Caddesi Fransa Dünya Paris Dünya Haberler

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