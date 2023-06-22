Paris'te patlama: Yaralı sayısı 37'ye yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 37'ye çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin patlamanın gerçekleştiği Paris'in 5. bölgesinde basına yaptığı açıklamada, 4'ü ağır toplam 37 kişinin yaralandığını, ağır yaralıların hayati tehlikesi olduğunu belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 37'ye çıktı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin patlamanın gerçekleştiği Paris'in 5. bölgesinde basına yaptığı açıklamada, 4'ü ağır toplam 37 kişinin yaralandığını, ağır yaralıların hayati tehlikesi olduğunu belirtti.

Emin olmamakla birlikte 2 kişinin kayıp olduğunu dile getiren Darmanin, "Bu gece naaş veya hayatta olan kişiler bulmamız mümkün" diye konuştu.

Darmanin, patlamadan önce herhangi bir uyarı yapılmadığını ve patlamanın neyden kaynaklandığını bilmediklerini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'da yaptığı açıklamada, düşüncelerinin yaralılar ve kayıplarla birlikte olduğunu kaydetti.

Paris'in 5. bölgesi Belediye Başkanı Florence Berthout, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, patlamanın gerçekleştiği mahallede gazın tamamen kesildiğini ifade etti.

Olay

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtmişti.

Paris Savcılığı patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini açıklamıştı.

Olay yerine 270 itfaiyeci, 9 doktor, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez ve Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau intikal etmişti.

Nunez, patlamanın Saint-Jacques Sokağı'nda moda okulu bulunan bir binada meydana geldiğini kaydetmişti.

Patlama nedeniyle yangın çıktığını, itfaiyecilerin yangına müdahale ederek alevlerin ek 2 binaya sıçramasını engellediğini belirten Nunez, bu binaların patlamadan etkilendiği için tahliye edildiğini söylemişti.

Nunez, yakınlardaki birçok evin camının kırıldığını, enkaz altında aramaların sürdüğünü ve yangının kontrol altına alındığını dile getirmişti.

Beccuau, ellerindeki ilk bilgilere göre, patlamanın binanın içinde meydana geldiğini belirtmişti.

Fransız savcı, olayla ilgili "kasıtsız yaralama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını ifade etmişti.