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Paris'te Olimpiyat Açılış Töreni Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırıldı

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Paris, Olimpiyat açılış törenine hazırlanırken güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 300 bin kişinin töreni izlemesi beklenirken, 75 bine yakın polis ve asker görevlendirildi. Şehirde birçok yol ve metro istasyonu kapatıldı, bariyerler kuruldu ve QR kod sistemi uygulandı. Fransız yetkililer, herhangi bir özel tehdit olmasa da saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

Hayal kırıklığına uğramış bir grup turist, Seine Nehri'ni çevreleyen demir bariyerlerin arkasına özlemle bakıyordu.

Notre Dame Katedrali ile Paris'in merkezindeki diğer tarihi hazineler bu bariyerlerin arkasındaydı.

Meksikalı turist kadın, QR güvenlik koduyla geçiş yapan diğerlerini izlerken kontrol noktasıdaki polise "Kodumuz yok" dedi.

Yolun aşağısında, Eiffel Kulesi'nin yanında, koca bavullarını sürükleyen yorgun bir çift de kalabalık bir kaldırımdan U dönüş yapmak zorunda kaldı.

Bu çift de Fransız jandarmasının “Etrafından dolanmak zorundasınız” sözlerine uymak zorunda kalan çok sayıda turist arasına katıldı.

Paris, Cuma akşamı ülke kafilelerinin Seine Nehri üzerinde yapacağı benzersiz Olimpiyat açılış törenine hazırlanırken Fransız polisi ve ordu mensupları da benzeri görülmemiş bir güvenlik operasyonu için son rötuşları yapıyor.

Nehirde yapılacak töreni 300 bin kişinin yerinde izlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "Biz hazırız" derkenki havası, ülkede haftalarca süren siyasi çalkantıdan etkilenmemiş gibi görünüyor.

"Güvenlik operasyonu" ifadesinin, Paris’te yaşananların ölçeğini tam olarak yansıtması mümkün değil.

75 bine yakın polis, asker ve paralı güvenliğin Paris’te görevlendirilmesi, Fransa tarihinde barış zamanındaki en büyük güvenlik gücü konuşlandırması olarak açıklanıyor.

Birçok ana yol ve metro istasyonu kapatıldı.

Yaklaşık 44 bin bariyer kenti demirden bir labirente çevirdi.

Geçit törenine yakın bölgelerde yaşayanlar için ayrıntılı bir QR kod sistemi kuruldu.

Normal bir Temmuz gününde sayısız yabancı turistlerle dolup taşan şehirde bariyerlerin arkasında boş masalar göze çarpıyor.

25 yaşındaki garson Omar Benabdallah, "Biraz endişeliyim. Burayı hiç bu kadar sakin görmemiştim. Müşterilerin yüzde doksanı gitti” diyerek manzarayı anlatıyor.

Fransız yetkililer Paris’in kalbindeki durumun, açılış sonrası bariyerlerin kaldırılması ile normale döneceğini savunuyor.

Beş binden fazla askerin sokaklarda koordinesinden sorumlu olan General Lionel Catar, hafif bir gülümsemeyle “Bunu bir kabus olarak tanımlamıyorum. Odaklanmış ve kararlı durumdayız” diyor.

Catar kendi kontrolündeki üniformalı birimler içinde; mayın temizleme ekipleri, köpekli ekipler ve Seine Nehri'ne yerleştirilmiş insansız hava araçlarına karşı sistemler, radarlar ve dalgıçlar olduğunu söylüyor.

Fransa, 2015’teki IŞİD saldırıları sonrası "Nöbet Operasyonu" isimli bir planı geliştirdi. Paris’teki güvenlik operasyonunun da, var olan bu plan ekseninde genişletildiği kaydediliyor

Paris sokaklarında İspanya, Almanya, Güney Kore ve Katar'ın da bulunduğu onlarca ülkeden 1750 yabancı polis de olacak.

Fransız yetkililer, Olimpiyatlara yönelik özel bir tehdit tespit edilmediğini ancak ülke içinden veya dışından gelebilecek saldırıya karşı hazırlık yapıldığını aktarıyor.

Biletleme sistemlerini ve diğer elektronik altyapıyı hedef alabilecek siber saldırı riskine karşı da önlem alındı.

BBC

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