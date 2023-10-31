Paris'te Burkalı Kadın Polis Tarafından Vuruldu

Paris'te terörle mücadele polisleri, trende yolcuları tehdit ettiği iddiasıyla burkalı bir kadını vurarak yaraladı. Kadının silahsız olduğu bildiriliyor.

Paris'te terörle mücadele polisleri, trende yolcuları tehdit ettiği iddiasıyla burkalı bir kadını vurarak yaraladı.

Kadının silahsız olduğu bildiriliyor.

BBC’ye konuşan bir kaynak, kadının polislerin talimatını yerine getirmeyi reddetmesi sonrası sekiz el ateş edildiğini aktardı.

Aynı kaynak, polislerin “kendi güvenliklerinden endişe ederek” silaha başvurduğunu kaydediyor.

Polisler, banliyö treni yolcularının alarm vermesi ile harekete geçti.

Kadının olay sırasında tekbir getirdiği aktarılıyor.

Karnından vurulan ve ameliyat edilen kadının durumunun kritik olduğu ancak ameliyattan sonra kötüye gitmediği kaydediliyor.

Paris polisinden Laurent Nuñez 38 yaşındaki kadının 2021 yılında da, hassas bölgede görevli polisleri tehdit ettiği yönünde kayıtları olduğunu söyledi.

Nunez bu olay sonrası kadının, ruh sağlığı bozukluğu teşhisi ile gözetim altında tutulduğunu da aktardı.

Hükümet sözcüsü Olivier Véran, kadını vuran polislerin üzerlerinde video kayıt cihazı olduğunu söyledi.

Olayla ilgili iki inceleme başlatıldı.

Birincisi kadının bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik olarak yapılacak. İkinci inceleme ise polisin silah kullanmakla meşru sınırlar içinde hareket edip etmediğini belirlemek üzerine olacak.

Bu hafta sonu, Paris’te en az 60 yapıya Davut Yıldızı çizildi. Paris belediyesi Yahudi karşıtı olaylarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Hamas İsrail savaşının başlaması sonrası Fransa, terör alarmı seviyesini en üste yükseltti.

Bu ayın başında bir okula yapılan saldırıda bir öğretmen Çeçenistan kökenli saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İki kişi de ağır yaralandı.

Ülkenin kuzey doğusundaki bu saldırı sonrası Nöbet Operasyonu isimli bu planlama uygulamaya konuldu.

2015 Kasım ayında yaşanan saldırılar sonrası planlanan bu askeri operasyonda, kapasite 10 bin ordu mensubu yanında, 4700 polis ve jandarmayı kapsayabilecek bir seviyeye çıkabiliyor.

Güvenlik güçleri, ‘terör tehdidi’ nedeniyle hassas olarak değerlendirilen bölgelerde görev yapıyor.