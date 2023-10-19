Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, polis müdahalesi ve yağmura rağmen Filistin'e destek için kentin en önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Göstericiler Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı. Polis müdahalesi ve yağmura rağmen göstericiler meydanı terk etmedi.

Paris'te binlerce kişi Filistin'e destek için bir araya geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, polis müdahalesi ve yağmura rağmen Filistin'e destek için kentin en önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Paris'te Filistin halkıyla dayanışma için buluşanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Filistin kazanacak, Filistin galip gelecek" pankartları taşıdı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride polis, "Hepimiz Filistinliyiz", "Gazze'ye beyaz fosfor yağıyor", "Soykırımı durdurun" sloganları atan göstericileri meydandan tahliye etmeye çalıştı.

Polisin farklı gruplara böldüğü ve bir kısmını zorla ara sokağa yönlendirdiği bazı göstericilerle arasında arbede yaşandı, protestoculara biber gazıyla müdahale edildi.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin müdahale sırasında ayağıyla göstericinin kafasına basması ve çevredekilerin tepkisi üzerine ayağını çekmesi yer alıyor.

Yağmura ve polis müdahalesine karşın göstericiler meydanı terk etmedi. Yerel mahkeme, Paris'teki gösteriye ilişkin yasağı kaldırdı.

Bunun üzerine gösteriye barışçıl şekilde devam eden katılımcılar, Filistin için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Gösteriye katılan 22 yaşındaki İnes Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'da Filistin'e destek gösterilerinin sürekli yasaklanmasının özgürlükleri kısıtladığı değerlendirmesinde bulundu.

Abidi, Müslümanların ve solcuların özgürlüklerinin yıllardır giderek daha da kısıtlandığını söyledi.

Diğer yandan, Danıştay, dün aldığı kararla ülkede Filistin yanlısı gösterilerin bir tek kararla yasaklanamayacağına ve her bir gösteri için yasaklama kararının valilerce tek tek alınması gerektiğine hükmetti.