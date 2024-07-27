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Paris Olimpiyatları Açılışı Yağmurlu Bir Törenle Gerçekleşti

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Paris Olimpiyatları'nın açılışı, sağanak yağmur altında gerçekleşti. VIP konuklar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Ayrıca, yapılan bazı hatalar nedeniyle özür dilendi.

Paris Olimpiyatları’nın merakla beklenen açılışı, geçit töreni öncesi kenti kaplayan kara bulutlarla gölgelendi. Dört saatlik kimi zaman çok ihtişamlı gösteride sağanak yağmur da sürekli başroldeydi.

Açılış için yüzlerce VIP konuk da Seine Nehri’ne bakan bir noktada yerini aldı. Ancak yağmur için önlem alınmamış olması ortaya eşine az rastlanır kareler çıkardı.

Aralarında kralların, şeyhlerin, politikacıların bulunduğu isimler belki de ilk kez kullan at yağmurluklara tanıştı.

Yapılar gaflar ve bir özür

İlk kez bir açılışın stadyum dışında yapılıyor olması sorunları da beraberinde getirdi.

Yağmur altında performans vermek zorunda kalan sanatçılar da zor anlar yaşadı.

Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında, törenin en sembol anlarından birinde yaşanan olay vardı.

Olimpiyat bayrağı göndere ters şekilde çekildi.

Olimpiyat organizatörleri, Güney Koreli sporcuların yanlışlıkla Kuzey Kore olarak tanıtılmasının ardından da özür dilemek zorunda kaldı.

BBC

Paris Olimpiyatları Sağanak Yağmur Spor Dünya Güncel Haberler

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