Paris'in banliyölerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Stains'da bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Stains'da bir binada çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Seine-Saint-Denis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Stains'da gece saatlerinde, bir binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, aralarında bir itfaiyecinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Dünya