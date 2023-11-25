Paris'in banliyölerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Stains'da bir binada çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Seine-Saint-Denis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Stains'da gece saatlerinde, bir binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, aralarında bir itfaiyecinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.