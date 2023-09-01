Paris güvenlik gerekçesi ile elektronik scooterleri yasaklayan ilk Avrupa başkenti oldu

Paris, kiralık e-scooterları yasaklayan ilk Avrupa başkenti oldu. Artan güvenlik ve çevre endişeleri, referandum sonucuyla bu kararı tetikledi. Toplu taşıma ve bisiklet kullanımı teşvik edilirken, özel e-scooter kullanımına izin verilecek.

Güvenlik ve vatandaşlar tarafından gelen şikayetler üzerine Fransa, elektronik scooterleri yasakladı.

Fransa'nın başkenti Paris sokaklarında giderek artan sayıda kiralık e-scooter ile yaşanan sorunlar ve vatandaşlar tarafından yapılan şikayetlerin artması üzerine elektronik scooterler yasaklandı.

Bu yasak, kentin hızla büyüyen 15 bin adetlik kiralık e-scooter filosunun kaldırılmasını da beraberinde getirdi. Sadece 5 yıl önce Avrupa'da ilk defa Fransa'nın başkentinde başlayan bu kiralama uygulaması, özellikle öğrenciler ve 35 yaş altı nüfus tarafından oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyordu.

Ancak, giderek artan ölümcül kazalar ve düzensizce bırakılan e-scooterlar nedeniyle güvenlik endişeleri gündeme geldi. Ayrıca, e-scooter kullanıcılarının kaldırımları işgal etmeleri, yayalara tehlike yaratmaları ve belirli bir hız sınırını aşmaları gibi sorunlar da ortaya çıktı.

Paris'te Nisan ayında yapılan bir referandumda, kiralık e-scooterların yasaklanması yönünde bir karar alındı. Bu karara katkı sağlayan faktörlerden biri de, bu araçların çevre üzerindeki etkisi ve pozitif katkısı hakkında soruların gündeme gelmesiydi.

Referandum sonuçlarına göre, katılımcıların %90'ı yasaklama yönünde oy kullandı. Ancak katılım oranı %7,5 olarak düşük seviyede kaldı.

Paris Belediyesi yetkilileri, e-scooter kullanıcılarının toplu taşıma araçlarına ve bisiklete yönelebileceklerini belirtiyor. Özel e-scooter kullanımı ise bu yasaklamadan etkilenmeyecek.

Yeşiller Partisi'nden Paris Belediye Başkan Yardımcısı David Belliard, "Büyük bir şehirde kiralık e-scooter olmadan da yaşanabilir. Bu yasaklama, Paris'teki kamu alanlarında yaşanan karmaşayı giderme ve sadeleştirme çabasıyla ilgili" şeklinde konuştu. Paris, bu adımıyla kent yaşamını düzenlemeye ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeye devam ediyor.