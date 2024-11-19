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Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın Sağlık Durumu İyi

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın Sağlık Durumu İyi
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G20 Zirvesi sırasında göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Eşi Leticia Ocampos, destek mesajları için teşekkür ettiğini belirtti.

BREZİLYA'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19'uncu G20 Liderler Zirvesi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

G20 Liderler Zirvesi sırasında dün akşam göğüs ağrısı yaşayan Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena hastaneye kaldırıldı. Devlet Başkanının eşi Leticia Ocampos, Pena'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Santi'ye destek mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Durumu iyi, hala gözlem altında ve Rio de Janeiro'daki Samaritano Hastanesi'nde sonuçları bekliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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