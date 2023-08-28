Papua Yeni Gine, Kudüs'te Büyükelçilik Açacak

Papua Yeni Gine, gelecek hafta Kudüs'te büyükelçilik açacağını duyurdu.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, gelecek hafta İsrail'i ziyaret edecek. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Marape'nin ziyareti kapsamında ülkenin Kudüs'te büyükelçilik açacağı belirtildi. İsrail basınında ise açılışın 5 Eylül'de gerçekleştirileceği ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Şubat ayında Papua Yeni Gine'nin ülkedeki ilk büyükelçiliğini bu yıl içinde açacağını duyurmuştu. Birçok ülkenin İsrail'deki büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunurken, yalnızca ABD, Kosova, Guatemala ve Honduras'ın büyükelçilikleri Kudüs'te yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve 14 Mayıs 2018'de ABD, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. - PORT MORESBY