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Papua Yeni Gine'de 6,7 Büyüklüğünde 2 Deprem Meydana Geldi

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Madang kentinin 52 kilometre ve 56 kilometre güneydoğusunda, yaklaşık 6 dakika arayla 6,7 büyüklüğünde 2 farklı deprem meydana geldiğini bildirdi. Tsunami uyarısı yapılmadı ve depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine'nin kuzeydoğusunda 6,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Madang kentinin 52 kilometre ve 56 kilometre güneydoğusunda, yaklaşık 6 dakika arayla 6,7 büyüklüğünde 2 farklı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Biri 74 kilometre, diğeri 53,5 kilometre derinlikte kaydedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Dünya

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