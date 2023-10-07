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Papua Yeni Gine'de 6,7 Büyüklüğünde 2 Deprem Meydana Geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Madang kentinin 52 kilometre ve 56 kilometre güneydoğusunda, yaklaşık 6 dakika arayla 6,7 büyüklüğünde 2 farklı deprem meydana geldiğini bildirdi. Tsunami uyarısı yapılmadı ve depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.