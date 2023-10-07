Papua Yeni Gine'de 6,7 Büyüklüğünde 2 Deprem Meydana Geldi
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Madang kentinin 52 kilometre ve 56 kilometre güneydoğusunda, yaklaşık 6 dakika arayla 6,7 büyüklüğünde 2 farklı deprem meydana geldiğini bildirdi. Tsunami uyarısı yapılmadı ve depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Papua Yeni Gine'nin kuzeydoğusunda 6,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Madang kentinin 52 kilometre ve 56 kilometre güneydoğusunda, yaklaşık 6 dakika arayla 6,7 büyüklüğünde 2 farklı deprem meydana geldiğini bildirdi.
Biri 74 kilometre, diğeri 53,5 kilometre derinlikte kaydedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA / Dünya