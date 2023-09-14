Papa'nın özel temsilcisi Ukrayna savaşını görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Ukrayna savaşında barışa yönelik çabalarda bulunması için atadığı özel temsilcisi İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı ve Bolonya Başpiskoposu Kardinal Matteo Zuppi'nin Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui ile Rusya-Ukrayna Savaşını görüştüğü bildirildi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Kardinal Zuppi'nin Pekin'de Çin Dışişleri Bakanlığı'nda Özel Temsilci Li Hui ile samimi bir görüşme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'daki savaş ve bunun dramatik sonuçları üzerinde duruldu ve diyaloğu teşvik etme ve barışa giden yolları bulma çabalarını birleştirme ihtiyacının altı çizildi. Özellikle en fazla risk altındaki ülkelere, tahıl ihracatının yakında garanti altına alınabileceği umuduyla gıda güvenliği sorunu da ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kardinal Zuppi, Papa'nın özel temsilcisi sıfatıyla başladığı Ukrayna krizine yönelik "barış misyonu"nda 5-6 Haziran'da ilk olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmiş, daha sonra 28-29 Haziran'da Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunmuş, son olarak da 17-19 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret etmişti.

Temasları sırasında devlet başkanlarının yanı sıra dini liderlerle de görüşen Kardinal Zuppi'nin bu temasları sırasında muhataplarıyla Ukrayna savaşında adil barış olanakları ile Ukrayna'dan Rusya'ya götürülen çocuklar konusunun da yer aldığı kaydedilmişti.