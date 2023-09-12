Papa'nın özel temsilcisi Çin'e gidiyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Ukrayna savaşında barışa yönelik çabalarda bulunması için atadığı özel temsilcisi İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı ve Bolonya Başpiskoposu Kardinal Matteo Zuppi'nin, 13-15 Eylül'de Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Ukrayna savaşında barışa yönelik çabalarda bulunması için atadığı özel temsilcisi İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı ve Bolonya Başpiskoposu Kardinal Matteo Zuppi'nin, 13-15 Eylül'de Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Vatikandan yapılan yazılı açıklamada, Kardinal Zuppi'nin 13-15 Eylül'de Pekin'i ziyaret edeceği belirtilerek, "Ziyaret, Papa'nın insani girişimlerini destekleme ve adil barışa giden yolları arama misyonunun bir sonraki aşamasını teşkil ediyor." ifadesi kullanıldı.

Zuppi'nin Ukrayna savaşı gündemiyle yapacağı Çin ziyareti, Ukrayna ile Papa Franciscus arasında "Büyük Rusya" tabirinden kaynaklı polemiğin ardından gerçekleşecek olmasıyla dikkati çekiyor.

Papa Franciscus'un ağustos ayında genç Ruslarla buluştuğu sırada kullandığı "Büyük Rusya" tabiri, Ukrayna'nın tepkisini çekmişti. Ukrayna'dan kendisini "Rusya'nın emperyalist tezlerini meşrulaştırmakla" suçlayan tepkiler üzerine Papa, 4 Eylül'de Moğolistan seyahati dönüşü sırasında tepki çeken söz konusu tabiri, coğrafi açıdan değil, kültürel anlamda kullandığını söylemişti.

Bu açıklamaya rağmen Ukrayna'dan tepkiler dinmemiş, Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Papa'yı "Rusya yanlısı olmakla ve inanılırlığını" kaybetmekle suçlayıp, bu konuda arabuluculuk yapamayacağını ifade etmişti.

Kardinal Zuppi ise dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan gelen açıklamaların ardından kendisinin Papa adına yürüttüğü "barış misyonu" açısından bir risk görmediğini belirterek, Papa'nın bir arabuluculuk rolü üstlenmediğini ama görüşmelere yardımcı olduğunu söyledi.

Kardinal Zuppi, Papa'nın özel temsilcisi sıfatıyla başladığı "barış misyonu"nda 5-6 Haziran'da ilk olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmiş, daha sonra 28-29 Haziran'da Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunmuş, son olarak da 17-19 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret etmişti.

Temasları sırasında devlet başkanlarının yanı sıra dini liderlerle de görüşen Kardinal Zuppi'nin bu temasları sırasında muhataplarıyla Ukrayna savaşında adil barış olanakları ile Ukrayna'dan Rusya'ya götürülen çocuklar konusunun da yer aldığı kaydedilmişti.