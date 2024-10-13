Papa Franciscus'tan Orta Doğu için Ateşkes Çağrısı

KATOLİKLERİN ruhani lideri Papa Franciscus, Orta Doğu'daki gelişmeleri endişe ile izlediğini belirterek, "Tüm cephelerde ateşkes talebinde bulunuyorum" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'da, Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada Orta Doğu ve Ukrayna'ya ilişkin mesajlar verdi. İsrail'in Gazze ile Lübnan'daki saldırılarına ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine ateş açmasına değinen Papa, "Orta Doğu'da yaşananları endişeyle izliyorum. Bir kez daha tüm cephelerde ateşkes talebinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Barışı sağlamak için diplomasi ve diyalog yollarının izlenmesi gerektiğini söyleyen Papa Franciscus, "Filistin, İsrail ile Lübnan'da tüm halklara yakınlığımı belirtiyor ve burada BM barışı koruma güçlerine saygı gösterilmesini talep ediyorum. Tüm mağdurlar, yerinden edilenler ve rehineler için dua ediyorum" diye konuştu.