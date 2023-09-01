Papa Franciscus Moğolistan'a ulaştı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a ulaştı. Papa'nın Moğolistan'daki temasları yarın başlayacak ve 4 Eylül'de sona erecek. Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve diplomatik temsilcilere hitap etmesi bekleniyor.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a ulaştı.

Papa Franciscus ve beraberindeki heyet, Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nda Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg tarafından törenle karşılandı.

Papa'nın, nüfusunun çoğunluğu Budist olan ve yaklaşık 1500 Katolik'in yaşadığı Moğolistan'daki temasları yarın başlayacak.

Papa'nın Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüşmesi ve diplomatik temsilcilere hitap etmesi bekleniyor.

Ülkedeki Katoliklerle bir araya gelecek olan Papa'nın temasları, 4 Eylül'de sona erecek.

Moğolistan'da Papa'ya sığır, yak ve deve sütlerinden yapılan ve Moğol halkının göçebe kültürünü simgeleyen içecek ve lor ikram edildi.

Papa'nın Moğolistan ziyaretini takip etmek için 150'ye yakın yabancı gazetecinin de başkent Ulanbator'a geldiği öğrenildi.