Papa Franciscus, Lizbon'da Yardım Kuruluşlarıyla Buluştu

Dünya Gençlik Günü kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon'u ziyaret eden Papa Franciscus, yardım kuruluşu çalışanlarıyla bir araya geldi. Papa, Serafina bölgesindeki halkevine ziyarette bulundu ve çalışanlara teşekkürlerini iletti. Ayrıca Papa, yardım kuruluşlarının gençliğe önem vererek yeni bir yaşam ürettiğini vurguladı.

"Dünya Gençlik Günü" kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon'u ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, yardım kuruluşu çalışanlarıyla bir araya geldi.

Papa, Serafina bölgesindeki halkevine ziyarette bulundu.

Yardım kuruluşu çalışanlarına hitap eden Papa, onlara "çabaları" için teşekkürlerini iletti.

"Soyut sevgi diye bir şey yoktur." diyen Papa, çalışanların "ellerini taşın altına koymalarının yanı sıra gerçekliğe ve başkalarının dertlerine temas ederek ilham verdiklerini" belirtti.

Papa, ayrıca Dünya Gençlik Günü'nde "gençliğe önem vererek sürekli yeni bir yaşam üreten" yardım kuruluşlarını ziyaret etmeden bir Lizbon seyahati gerçekleştirmeyi düşünemediğini kaydetti.

20 yıl öncesine kadar uyuşturucu ve suç sorunlarıyla boğuşan Serafina bölgesinin, yardım kuruluşlarının etkisiyle bunları geride bırakmaya çalıştığı biliniyor.