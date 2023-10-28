Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail-Filistin çatışması ve Ukrayna savaşı gibi gelişmeler nedeniyle dünya barışı için dua etme etkinliği düzenledi. Papa, barışın önemine vurgu yaparak, savaşların reddedilmesi gerektiğini söyledi ve liderlerin barış yollarını araması için dua etti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, liderlerin barış yollarını arayabilmesi için dua etti.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma ile Ukrayna savaşı gibi gelişmeler nedeniyle 27 Ekim'i daha önce "dünya barışı için dua etme" ve "oruç tutma günü" olarak ilan eden Papa, Vatikan'ın Aziz Petrus Bazilikası'nda bu akşam bir saat boyunca dua etti.

Bazilikadaki barış duasında konuşan Papa, hayata değer vermenin önemine değinerek, ölüm eken ve geleceği ortadan kaldıran savaşların reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Papa, barış duası etkinliğini, liderlerin barış yollarını arayabilmesi için dua ederek tamamladı.

Etkinlikte, Hristiyan ilahiler de okunarak, barış temennisi dile getirildi.

Papa, daha önce benzer şekilde 2013'te Suriye Savaşı nedeniyle bir barış duası etkinliği yapmıştı.