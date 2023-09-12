Papa Franciscus, Libya'daki sel felaketi için taziye mesajı gönderdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebiyle taziye mesajı gönderdi. Papa, hayatını kaybedenlerin ve kayıplarının yasını tutan herkes için dua ediyor.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebiyle taziye mesajı gönderdi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın, Libya'nın doğusunda sel felaketinin yol açtığı büyük can kaybı ve yıkımı derin üzüntüyle öğrendiği belirtildi.

Papa'nın yaralılara ve yardım faaliyetlerine katılan personele manevi yakınlığını ifade ettiği aktarılan açıklamada, "Papa, hayatını kaybedenlerin ve kayıplarının yasını tutan herkes için dua ediyor." ifadesine yer verildi.

İtalyan Sivil Savunmasından ekip, bu akşam afet bölgesine gidecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin talimatı doğrultusunda harekete geçen İtalyan Sivil Savunmasından öncü bir ekibin, bu akşam Libya'nın doğusundaki afet bölgesine gideceği bildirildi.

İtalyan Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, ekibin önce bölgedeki durumu değerlendirerek, gönderilecek kapsamlı yardımların organizasyonuyla görevlendirildiği bildirildi.

Libya'daki sel felaketi

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.