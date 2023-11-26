Papa Franciscus, pazar duası mesajında Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını dilediklerini ve barış için diyalog konusunda ısrar ettiklerini bildirdi. Ayrıca Holodomor trajedisi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na katılacağı da açıklandı.

Papa Franciscus Gazze'ye insani yardım ve barış için çağrı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, pazar duası mesajında, Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını dilediklerini ve barış için diyalog konusunda ısrar ettiklerini bildirdi.

Rahatsızlığı nedeniyle dün Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde kontrollerden geçen Papa, pazar günleri Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı Angelus duasını bu kez konutunda kameraların karşısına geçerek, Monsenyör Paolo Braida'nın yardımıyla gerçekleştirdi.

"Bugün pencereden dışarı bakamıyorum çünkü akciğerlerimde iltihaplanma var." diyen Papa, mesajını Monsenyör Braida'ya okuttu.

Mesajda, "Bugün Tanrı'ya şükrediyoruz çünkü nihayet İsrail ve Filistin arasında ateşkes sağlandı ve bazı rehineler serbest bırakıldı. Dualarımız, tüm rehinelerin en kısa sürede serbest bırakılması içindir. Onların ailelerini düşünüyorum. Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını diliyor ve diyalog için ısrar ediyoruz. Barışın tek yolu diyalogdur. Diyalog istemeyen barış istemiyor demektir." ifadeleri yer aldı.

Holodomor trajedisine de değinilen mesajda, "Azap çeken Ukrayna dün, Sovyet rejimi tarafından gerçekleştirilen ve 90 yıl önce milyonlarca insanın açlıktan ölmesine yol açan bir soykırım olan Holodomor'u andı. Bu yürek parçalayan yara, iyileşmek yerine o sevgili insanlara acı vermeye devam eden savaşın zulmü nedeniyle daha da acı çektiriyor." denildi.

Papa'nın ayrıca gelecek hafta Dubai'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) katılacağı da bildirildi.

Katoliklerin ruhani lideri, bu yıl içinde farklı gerekçelerle iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 86 yaşındaki Papa, nefes darlığı şikayetiyle bu yıl ilk olarak 29 Mart'ta Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve burada solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördükten sonra 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Papa Franciscus, daha sonra 7 Haziran'da yine Gemelli Hastanesi'nde, bu kez 2021'deki kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonunu geçirmiş, 16 Haziran'da taburcu edilmişti.