Papa Franciscus Fransa'ya ziyaret için Marsilya'ya geldi
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'nın güney kenti Marsilya'ya 2 günlük ziyaret için geldi. Papa Franciscus, göçmenlerle ilgili bir konuşma yapacak ve denizde hayatını kaybeden göçmen ve denizciler için yapılan anıtı ziyaret edecek. Marsilya'daki ziyaret kapsamında Papa Franciscus yarın Velodrome stadında ayini yönetecek ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılması bekleniyor.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 2 günlük ziyaret için Fransa'nın güney kenti Marsilya'ya geldi.
Papa Franciscus ve beraberindeki heyet, Marsilya Havalimanı'nda Fransa Başbakanı Elisabeth Borne tarafından törenle karşılandı.
Törende, Papalık Marşı ve Fransa'nın milli marşı La Marseillaise okundu.
Ardından Papa Franciscus, Notre-Dame de la Garde Bazilikası'nda düzenlenecek ayine katılmak üzere araçla havalimanından ayrıldı.
Katoliklerin ruhani lideri, bugün Marsilya'da göçmenlerle ilgili bir konuşma yapacak, denizde hayatını kaybeden göçmen ve denizciler için yapılan anıtı ziyaret edecek.
Papa Franciscus, 490 yıl sonra Marsilya'ya gelen ilk papa olma özelliği taşıyor.
Marsilya'daki 2 günlük ziyareti kapsamında Papa Franciscus yarın Velodrome stadında düzenlenen ayini yönetecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ayine katılması bekleniyor.