Papa Franciscus Fransa'ya ziyaret için Marsilya'ya geldi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'nın güney kenti Marsilya'ya 2 günlük ziyaret için geldi. Papa Franciscus, göçmenlerle ilgili bir konuşma yapacak ve denizde hayatını kaybeden göçmen ve denizciler için yapılan anıtı ziyaret edecek. Marsilya'daki ziyaret kapsamında Papa Franciscus yarın Velodrome stadında ayini yönetecek ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılması bekleniyor.